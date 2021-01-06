В Роскачестве указали на опасность использования беспроводных наушников

Беспроводные наушники как и другие мобильные устройства, использующие беспроводное соединение, относятся к разряду опасных.

Вся беспроводная мобильная техника создает низкочастотное электромагнитное поле, которое по мнению специалистов наносит вред человеку.

Тут стоит отметить, что однозначных доказательств вреда от беспроводных наушников, мобильных телефонов и другой техники пока нет, также нет и полных доказательств, что эта техника является полностью безопасной.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, беспроводные наушники, как и мобильные телефоны, находятся очень близко к голове человека, но излучение от наушников намного меньше, чем от телефона.

Таким образом, беспроводные наушники могут наносить вреда меньше. Специалисты советуют использовать наушники во время разговора по телефону, а при использовании беспроводных наушников следует ограничить время пребывания с ними.