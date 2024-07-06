В Роскачестве советуют не покупать витринные образцы смартфонов и телевизоров

Витринные образцы электроники могут иметь скрытые дефекты, поэтому перед их покупкой следует принять несколько мер, чтобы снизить риски.

Роскачество рекомендует осмотреть товар, проверить его наличие повреждений, а также обратить внимание на состояние упаковки. Эксперты также советуют узнать, как долго и каким образом товар использовался в качестве витринного образца, и выяснить, действует ли на него гарантия.

Важно проверить полноту комплектации и сравнить цену витринного образца с ценой нового товара, чтобы оценить, стоит ли риск. Роскачество также отмечает, что некоторые категории товаров, такие как телевизоры, мониторы и устройства с экранами, могут иметь проблемы с изображением из-за длительной работы на максимальной яркости в торговом зале.

Они также рекомендуют быть осторожными при покупке витринных образцов проекторов из-за ограниченного срока службы лампы. Если обнаружены небольшие дефекты или неполнота комплектации, можно попросить дополнительную скидку. Покупатель имеет право вернуть или обменять витринный образец, если он не соответствует его ожиданиям.

Источник: ТАСС.