В Роскачестве сообщили, почему стоит отовсюду отвязывать старый номер телефона

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, зачем удалять старый номер телефона из всех сервисов.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества призывают пользователей удалять старые номера телефонов из всех сервисов.

Это необходимо, так как многие номера, доступные в салонах связи, уже использовались другими абонентами. Если старый номер остаётся привязанным к аккаунтам, новый владелец может получить доступ к ним.

При отсутствии уведомления банка о смене номера, клиент перестанет получать информацию о финансовых операциях. Это может привести к тому, что мошенники смогут перевести деньги или оформить кредит, используя SMS и пароли, приходящие на новый номер. Отвязать старый номер можно через онлайн-банк, в отделении банка или отправив SMS на официальный номер.

Большинство аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах также привязаны к номерам телефонов. Даже при включенной двухфакторной аутентификации коды будут приходить на старый номер, что может позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунтам и отправлять сообщения друзьям.

Если доступ к старому номеру утерян, необходимо удалить его из авторизации и привязать новый. Используйте электронную почту для восстановления доступа, следуйте процедурам конкретного сервиса или обращайтесь в техническую поддержку. Важно удостовериться, что вы общаетесь с официальной поддержкой, чтобы защитить свои данные от мошенников.

С учетом роста популярности eSIM и онлайн-оформления номеров, эксперты настоятельно рекомендуют привязывать аккаунты к новым номерам и настраивать альтернативные способы авторизации, такие как биометрические данные или электронная почта.