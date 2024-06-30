В Роскачестве разъяснили, как не допустить перегрева и взрыва своих устройств

Эксперты дали рекомендации о том, как избежать перегрева и взрыва своих устройств. В связи с жаркой погодой, все больше людей сталкивается с проблемой перегрева смартфонов и ноутбуков, что может привести к серьезным последствиям.

В прошлом году в России было зарегистрировано несколько случаев госпитализации пострадавших от взрывов устройств. Один из таких инцидентов произошел в Санкт-Петербурге, где телефон взорвался в кармане местного жителя, в результате чего мужчина получил тяжелые ожоги.

Однако даже если устройства не взрываются, перегрев может вызывать сбои, замедление работы или полный отказ от работы.

Эксперты из Роскачества объяснили, как избежать подобных проблем. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, Антон Куканов, отметил, что нагрев устройств в процессе работы является нормальным явлением, которое обычно не наносит вреда устройству. Однако в условиях повышенной температуры или попадания прямых солнечных лучей на загрязненную систему охлаждения, это может стать серьезной проблемой.

Современные чипы в устройствах способны выдерживать высокие температуры, и большинство ноутбуков, например, автоматически отключаются при достижении критической температуры, чтобы избежать повреждений. Однако это может привести к потере несохраненных данных и негативно сказаться на компонентах устройства в долгосрочной перспективе.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько признаков, которые могут свидетельствовать о перегреве и требуют особой осторожности.

Если из корпуса идет постоянный шум, это может указывать на неисправность или загрязнение системы охлаждения. Также следует обратить внимание на ощутимое повышение температуры устройства, падение частоты кадров при игре или просмотре видео, зависание и долгий отклик на команды, а также внезапное экстренное выключение, что является последней стадией перегрева.

Для предотвращения перегрева и взрыва устройств рекомендуется принимать следующие меры предосторожности. Использование специальной охлаждающей подставки может помочь поддерживать нормальную температуру устройства.

Не рекомендуется оставлять ноутбук в автомобиле и избегать прямого воздействия солнечных лучей на смартфон или ноутбук, особенно на блок питания.

При удаленной работе на пляже следует работать в тени и избегать попадания песка в ноутбук. Также рекомендуется полностью выключать ноутбуки и смартфоны, когда они не используются, а не оставлять их в режиме ожидания или сна.

Также важно регулярно очищать систему охлаждения от пыли и грязи. Для этого можно использовать сжатый воздух или специальные средства для чистки. Пыль и грязь, накапливающиеся в системе охлаждения, могут препятствовать естественному потоку воздуха и вызывать перегрев.

Если вы замечаете признаки перегрева устройства, следует немедленно прекратить его использование и дать ему остыть. Если проблема повторяется рекомендуется обратиться к специалисту или авторизованному сервисному центру для проведения диагностики и ремонта.