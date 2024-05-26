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В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке кондиционера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

По мнению пресс-службы Роскачества, при выборе кондиционера для квартиры следует обратить внимание на несколько ключевых факторов. Важно учесть мощность, уровень шума, энергоэффективность, дополнительные функции, бренд и цену.

Мощность кондиционера должна соответствовать площади помещения, а уровень шума внутреннего блока не должен превышать 25-30 дБ.

Рекомендуется выбирать кондиционеры с высоким классом энергоэффективности (A, A+, A++). Также стоит изучить отзывы о различных брендах и выбрать модель, соответствующую требованиям и бюджету.

Важно убедиться, что выбранная модель подходит для помещения и не будет проблем с установкой.

Роскачество также советует выбирать кондиционеры с дополнительными функциями, такими как режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха, а также различные фильтры.

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