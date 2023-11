В Роскачестве рассказали, какие программы нужно точно удалить с телефона

Важно провести ревизию приложений на вашем телефоне, поскольку они могут занимать память и потенциально быть вредоносными. Необходимо оценить, какие приложения установлены на вашем устройстве, насколько часто вы ими пользуетесь и для каких целей их скачивали.

Даже если вы загружаете приложения из надежных источников, таких как Google Play, есть риск столкнуться со шпионскими программами.

Кроме того, пользователи часто поддаются маркетинговым уловкам и устанавливают приложения, которые им на самом деле не нужны, например игры и развлекательные приложения.

Недавние исследования показали, что 100% из 56 приложений категории «Мои гости в VK» оказались бесполезными, а 60% из них были опасными, поскольку во время авторизации отправляли запросы в другие страны, в основном на турецкие серверы. Конфиденциальность учетных данных пользователей таких приложений подвергается серьезному риску.

Важно отметить, что при скачивании любого приложения вы автоматически соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения. Чтобы понять эти условия, стоит внимательно прочитать их, но это обычно происходит уже после установки приложения.

Среди особо подозрительных приложений с турецкими корнями можно выделить такие, как «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице Вк», «Мои поклонники ВК», «Search on Android for Twitter» и «MyTopFans for Twitter».

Бесплатные приложения часто содержат рекламу, которая позволяет владельцам приложений монетизировать их деятельность и периодически убеждать пользователей оформить платную подписку.

Рекомендуется проверить наличие на вашем телефоне расширений, связанных со сталкерской активностью, и удалить их при наличии. Некоторые из таких расширений включают «Simple Password Manager», «Password Generator», «Password Generator & Manager», «Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver», «Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster», «Super Flashlight», «Solitaire Game», «Accurate Scanning of QR Code», «Player & iWallpaper», «Video Maker», «Pedometer», «Fingertip Graffiti» и «GIF Camera Editor». Приложения для редактирования фотографий, такие как «Beauty Camera Plus» и «Beauty Slimming Photo Editor», также могут быть вредоносными.

Современные гаджеты уже обладают функциями для редактирования фотографий и другими полезными инструментами, такими как компас, фонарик, секундомер и сканер. Поэтому нет необходимости скачивать дополнительные приложения и подвергать свое устройство риску.

Важно понимать, что если вы установили приложение на свой смартфон и начали его использовать, разработчики получают доступ к вашей геолокации и начинают отслеживать ваши действия. Также возможна передача данных третьим лицам для целей таргетированной рекламы.

Источник: Роскачество.