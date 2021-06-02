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В Роскачестве рассказали, какие подержанные смартфоны не стоит покупать

02.06.2021 23:47

Специалисты отметили, что на рынке упали продажи новых смартфонов и вырос спрос на подержанные аппараты.
Аналитический отдел Avito отметил, что в первом квартале 2021 года спрос на подержанные смартфоны вырос на 20%, при этом у ритейлеров продажи просели на 11-14%.

В Роскачестве назвали модели смартфонов, которые уже не стоит приобретать на вторичном рынке.

Так, стало известно, что речь идет об устройствах, у которых скоро закончится поддержка, и они больше не будут получать новые программные улучшения и обновления, связанные с системой безопасности.

Так, через полтора года прекратят поддержку Apple iPhone X и Apple iPhone 8. Менее чем через год больше не будут выпускать обновление для Apple iPhone 6s, Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S8.

Через пару лет прекратят обновлять Apple iPhone SE (2020), Samsung Galaxy S10e, Apple iPhone XS и Samsung Galaxy S10.

Стоит отметить, что часть этих смартфонов даже через пару лет останутся актуальными и будут хорошо работать несмотря на отсутствие обновлений.

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