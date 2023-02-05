РОСКАЧЕСТВО: Пользование общественной сетью Wi-Fi грозит взломом умной IP-камеры

Специалисты Роскачества рассказали, что использование общественного Wi-Fi может быть опасным для умной IP-камеры.

Это связано с тем, что существуют риски взлома камеры, особенно если пользователь использует простой пароль и просматривает изображения через общественный Wi-Fi.

«Беспроводные IP-камеры подключаются к Сети и делают доступной трансляцию видеосигнала из любой точки мира… Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, мы рекомендуем приобретать камеру проверенных производителей и отдавать предпочтение актуальным моделям, которые получают поддержку производителей… При просмотре видео с камеры не используйте общественные незащищенные Wi-Fi-сети — в метро, кафе, аэропортах», — цитирует слова специалиста Роскачества «РИА Новости».

Чаще всего причиной взлома является простой пароль, ведь большинство пользователей даже не меняют базовый код производителя.

В целом специалисты отмечают, что любая умная техника требует обновления безопасности, поэтому важно следить за выходом обновлений безопасности.