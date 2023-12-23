В Роскачестве посоветовали включать режим экономии заряда батареи на смартфоне

Специалисты Роскачества предложили пять действенных способов, которые помогут значительно уменьшить расход заряда смартфона.

Включение режима экономии заряда батареи. Этот режим отключает энергоемкие функции, такие как фоновое обновление приложений, но сохраняет возможность совершать звонки, отправлять СМС и получать электронную почту.

Использование адаптивного энергопотребления. Эта функция контролирует фоновые процессы, которые запускаются при использовании смартфона, и помогает снизить потребление энергии.

Отключение ненужных приложений. В настройках смартфона можно узнать, сколько энергии потребляет каждое приложение и выключить фоновое обновление, чтобы продлить срок службы батареи.

Отключение отслеживания местоположения. Функция геолокации потребляет много энергии, поэтому ее можно выключить в настройках смартфона.

Избегание использования смартфона в экстремальных погодных условиях. Очень низкие или высокие температуры могут негативно влиять на работу гаджетов и аккумуляторов. При сильном морозе или жаре лучше ограничить использование телефона, чтобы избежать перегрева или замерзания устройства.

Соблюдение этих практических рекомендаций поможет продлить время работы смартфона и сэкономить заряд батареи.