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Эксперты Роскачества дали советы: что делать, если украли телефон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3.6к. Опубликовано

Пресс-служба Роскачества дала несколько рекомендаций на случай утери или кражи смартфона.

Первым шагом следует связаться с мобильным оператором (через интернет или с другого телефона) и заблокировать SIM-карту. Это позволит злоумышленникам лишиться доступа к банковским и другим приложениям, связанным с вашим номером телефона, даже если они подключатся к Wi-Fi или вставят другую SIM-карту. Также они не смогут обманывать ваших близких от вашего имени, например, просить у них деньги.

Также нужно обратиться в банк, который выпустил ваши платежные карты, и запросить блокировку, чтобы предотвратить несанкционированные списания средств. Далее требуется дистанционно заблокировать смартфон, если заранее была сделана нужная настройка на аккаунте пользователя. Специалисты Роскачества рекомендуют изменить пароли в социальных сетях, различных приложениях и электронной почте.

После выполнения этих действий следует обратиться в полицию. В заявлении необходимо указать IMEI и серийный номер устройства, которые можно найти в коробке или инструкции к смартфону, чтобы увеличить шансы на возврат телефона.

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