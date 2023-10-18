В Роскачестве перечислили пять самых лучших ноутбуков по версии Que choisir

Одна из ведущих организаций по защите прав потребителей во Франции, Que choisir, провела исследование ноутбуков с диагональю дисплея 15 и 17 дюймов, включая оценку их производительности, удобства использования, а также качества звука и дисплея.

Результаты этого исследования позволили составить рейтинг пяти лучших ноутбуков, в котором присутствуют три модели от Dell, одна модель от HP и одна модель от Acer. На первом месте в этом рейтинге оказался ноутбук Dell Inspiron 15′ 5510. Эта модель оснащена 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), четырехъядерным процессором Intel Core i5-11300H, 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителем. Операционная система, установленная на этом ноутбуке, — Windows 10 Home.

Исследование включало несколько ключевых параметров, которые были проверены специалистами. Один из них — производительность ноутбуков. Эксперты оценивали время, затраченное на загрузку системы, копирование данных между папками и перекодирование видео. Также проводилась проверка способности ноутбука воспроизводить требовательные форматы видео (файлы Full HD и Ultra HD) и оценка его производительности в игровом режиме.

Качество дисплея также было важным аспектом, оцениваемым в ходе исследования. Эксперты измеряли максимальную яркость экрана и проверяли отсутствие битых пикселей. Субъективная оценка позволяла судить о равномерности яркости, передаче цветов, угле обзора по вертикали и горизонтали, а также светоотражении.

Также проводилась оценка простоты использования ноутбуков. Эксперты анализировали эргономику клавиатуры и тачпада, а также проверяли ясность инструкций, расположение разъемов, температуру корпуса во время работы и уровень шума, создаваемого компьютером.

Результаты исследования были представлены в виде рейтинга, где каждому ноутбуку был присвоен балл по шкале от 0 до 20. Кроме Dell Inspiron 15 5510, в рейтинге также присутствуют следующие модели: HP Envy x360 15-ds0009nf с результатом 15,2 балла, Dell Inspiron 15 5502 с результатом 15,2 балла, Dell Inspiron 16 5625 с результатом 15,2 балла и Acer Aspire 5 A515-44-R251 с результатом 15,1 балла.