В Роскачестве озвучили способы избежать звонков с неизвестных номеров

Специалист из Роскачества рассказал, как можно избежать звонков с неизвестных номеров, которые могут исходить от мошенников.

Стоит отметить, что современные технологии сейчас позволяют мошенникам использовать любой номер телефона, причем это может быть номер родственника, социальной службы или банка.

Как говорит менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров, на слова которого ссылаются журналисты агентства «Прайм», злоумышленники пользуются номерами для выманивания денег, поэтому ни в коем случае нельзя доверять тому номеру, который высветится на экране.

Для того чтобы избежать звонков с неизвестных номеров можно воспользоваться защитой на уровне операционной системы.

Речь идет о функции, при активации которой будут блокироваться звонки с неизвестных номеров. Еще можно воспользоваться блокировкой звонков на уровне оператора, которые предлагают свои услуги.

В числе таких операторов назвали «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Теле2». У них есть услуга по ограничению нежелательных контактов, причем это может быть платно или бесплатно.

Ну и наконец можно воспользоваться специальными приложениями, определяющими номера. Такие приложения могут предупредить о том, что звоном может быть от мошенников.