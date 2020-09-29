В Роскачестве оценили популярные для смартфонов веб-браузеры

В Роскачестве оценили популярные для смартфонов веб-браузеры29.09.2020 16:19
Специалисты Роскачества рассказали о веб-браузерах, которые показали лучшие результаты в ходе исследования.
При оценке веб-браузеров для смартфонов учитывали 146 различных критериев, и оценивались те, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян.
Главный вывод, который сделали специалисты – более 60 процентов из протестированных браузеров передают данные третьим лицам.
Отдельно стоит отметить, что при исследовании не учитывались приложения, которые заранее нацелены на приватность и безопасность.
Итак, в категории самых безопасных для смартфонов веб-браузеров оказались «Яндекс.Браузер», Brave и Opera, если речь идет о приложениях для Андроида, а также Safari, «Яндекс.Браузер» и Opera Touch для устройств под управлением iOS.
По совокупности критериев самыми лучшими оказались следующие браузеры: Safari, «Яндекс.Браузер» и Firefox для iOS, «Яндекс.Браузер», Opera и Google Chrome для Android.
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