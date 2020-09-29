В Роскачестве оценили популярные для смартфонов веб-браузеры

Специалисты Роскачества рассказали о веб-браузерах, которые показали лучшие результаты в ходе исследования.

При оценке веб-браузеров для смартфонов учитывали 146 различных критериев, и оценивались те, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

Главный вывод, который сделали специалисты – более 60 процентов из протестированных браузеров передают данные третьим лицам.

Отдельно стоит отметить, что при исследовании не учитывались приложения, которые заранее нацелены на приватность и безопасность.

Итак, в категории самых безопасных для смартфонов веб-браузеров оказались «Яндекс.Браузер», Brave и Opera, если речь идет о приложениях для Андроида, а также Safari, «Яндекс.Браузер» и Opera Touch для устройств под управлением iOS.

По совокупности критериев самыми лучшими оказались следующие браузеры: Safari, «Яндекс.Браузер» и Firefox для iOS, «Яндекс.Браузер», Opera и Google Chrome для Android.