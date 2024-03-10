В Роскачестве опубликовали пошаговую инструкцию на случай кражи или утери телефона

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества делятся рекомендациями, как защитить свои данные и, возможно, вернуть украденный телефон.

Первым шагом рекомендуется заблокировать сим-карту, чтобы предотвратить доступ злоумышленников к банковским приложениям и социальным сетям, которые связаны с номером телефона.

Далее, необходимо связаться с банком и заблокировать банковские карты, привязанные к украденному устройству.

Важным моментом является удаленная блокировка телефона. Для iPhone можно использовать приложение «Локатор» на другом устройстве под той же учетной записью iCloud. Для телефонов Android можно войти в учетную запись Google и включить функцию «Найти мое устройство».

Также рекомендуется изменить основные пароли и включить двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей, используя приложения-аутентификаторы для получения одноразовых кодов без использования SMS.

Важно предупредить друзей и семью о возможных фишинговых атаках, которые мошенники могут проводить, используя ваш номер телефона.

И, конечно, необходимо обратиться в полицию, написать заявление и предоставить информацию о дате приема и номере заявления, а также указать IMEI и серийный номер устройства.

Вору может потребоваться разное время для получения доступа к заблокированному телефону в зависимости от различных факторов. Сбыт украденного устройства также зависит от модели, состояния и спроса на рынке.

Основной способ обойти блокировку на украденном iPhone — замена материнской платы с кнопкой Touch ID, что позволяет устройству выглядеть как новое и готовое к перепродаже.

Также эксперты рассказали, что делать, если купленный смартфон оказался украденным и его законный владелец обратился.

Если вы купили смартфон у третьего лица и узнали, что он украден, вам нужно сотрудничать с полицией. Если телефон похищен, его изымут у вас в рамках уголовного дела и вернут владельцу.

Вы сможете предъявить иск на сумму, которую заплатили за телефон, против преступника, если его найдут. Но пока сотрудники полиции не обратились к вам, вы не обязаны ничего отдавать. Все это может оказаться мошенничеством.

Если вы просто нашли смартфон, то вы не становитесь вором или соучастником с юридической точки зрения, потому что вы его не украли. Однако в судебной практике есть различия в определении, что является кражей и что является присвоением найденного.

Важно знать, что если в течение шести месяцев после объявления о находке в полицию или местное самоуправление, владелец не объявится, то телефон станет вашим на законных основаниях.

Если вы решите использовать ценную информацию владельца в личных корыстных целях, например, совершить перевод чужих денег с помощью телефона, то это может иметь серьезные юридические последствия.