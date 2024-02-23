В Роскачестве определили самые лучшие приложения для доставки продуктов

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование 16 наиболее популярных мобильных приложений для доставки продуктов. В результате исследования было проверено 173 критерия, чтобы определить, какие приложения предоставляют наилучший пользовательский опыт.

Во время исследования специалисты использовали приложения как обычные пользователи. Они применяли фильтры для поиска продуктов из стандартной потребительской корзины, просматривали карточки товаров, собирали и оформляли заказы, ожидали доставку и анализировали функциональность приложений на каждом этапе этого процесса.

Важно отметить, что в ходе исследования не оценивался ассортимент и качество доставляемых продуктов, а также сервис самой доставки. Основной фокус был сосредоточен на пользовательском интерфейсе и функциональности приложений.

Согласно результатам исследования, в тройку лучших приложений для доставки продуктов вошли Перекресток Впрок, ВкусВилл и СберМаркет. Эти приложения показали высокий уровень удобства использования и функциональности, что сделало их популярными среди пользователей.

Дополнительно, пользователи сами выбрали самые удобные приложения для доставки продуктов. Ими стали ВкусВилл, СберМаркет, Перекресток Впрок и OZON. Это свидетельствует о том, что эти приложения не только соответствуют ожиданиям пользователей, но и предлагают удобный интерфейс и функциональность, упрощающие процесс заказа и доставки продуктов.