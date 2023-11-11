В Роскачестве определили 8 самых лучших онлайн-магазинов

Эксперты Роскачества провели проверку 30 онлайн-магазинов и определили 8 доверенных площадок. В этом списке лидеров оказались такие маркетплейсы, как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.

Они были отмечены за выполнение требований безопасности товаров, информирование о маркировке «Честный знак», а также клиентоориентированность.

Другие победители включают МегаМаркет, METRO, DNS, Магнит и Lamoda.

Проверка площадок проводилась с помощью метода тайных покупателей, а в этом году было добавлено несколько новых критериев, всего их было 78. Роскачество и другие организации продолжат следить за качеством и безопасностью онлайн-покупок в России.