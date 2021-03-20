В Роскачестве назвали самые лучшие китайские смартфоны зимы-2021

Специалисты Роскачества оценили смартфоны, которые появились в продаже зимой.

В результате были названы самые лучшие китайские смартфоны зимы-2021 по версии Роскачестве и первое место в рейтинге оказалось за Huawei Mate 40 Pro.

При этом лучшим оказался аппарат в версии с 256 ГБ встроенной памяти, но основным недостатком модели стало отсутствие сервисов от Google, при этом положительными сторонами стали водонепроницаемость, быстрая зарядка, хороший звук и дисплей, а также отличное качество фото.

Среди недостатков также отметили отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и стеклянный корпус, который трескается, но отмечается, что даже несмотря на повреждения после 100 падений аппарат продолжал работать.

Следующим в рейтинге оказался OnePlus Nord N10 в конфигурации со 128 ГБ постоянной памяти, который имеет хорошие соотношение стоимости и качества.

Среди недостатков было названо среднее качество камеры. Третье место в списке оказалось за Xiaomi Redmi Note 9T со 128 ГБ памяти, а на четвертой позиции расположился Poco M3 с таким же объемом памяти. Замкнул пятерку OnePlus Nord N10 в версии с 64 ГБ памяти.