В Роскачестве назвали простой способ увеличить объем памяти в смартфоне

Специалисты Роскачества сообщили, что нужно регулярно очищать кэш в смартфонах, что является самым простым способом увеличения объёма памяти в устройствах.

Для проверки доступного свободного пространства на вашем телефоне вы можете зайти в раздел «Память» или «Хранилище» в настройках.

Если вы не можете найти указанный раздел, попробуйте воспользоваться функцией поиска на вашем смартфоне, возможно, эта информация скрыта внутри другого раздела.

Если на вашем смартфоне осталось всего 10-15% свободной памяти, то необходимо провести его очистку. Недостаточное количество свободного места на телефоне может отразиться на его производительности.

Приложения могут запускаться медленнее или даже перестать работать, а переключение между рабочими столами может занимать несколько секунд. Когда недостаточно места на смартфоне, обычно пользователи начинают удалять личные файлы, такие как музыка, фотографии и видео.

Однако стоит обратить внимание на то, какие данные именно занимают большую часть памяти на вашем устройстве. Если это в основном фотографии и видео, то возможно стоит просмотреть их и удалить ненужные.

Однако, часто удаление большого количества фотографий не приводит к значительному освобождению места на устройстве. Это связано с тем, что память занимают различные системные файлы, кеш приложений, скрытые файлы и загрузки.

Если после выполнения этих действий проблема с недостатком свободного пространства на вашем телефоне не решена, возможно, вам потребуется дополнительная память в виде SD-карты или рассмотреть вариант обновления на устройство с большей внутренней памятью.

На устройствах iOS доступ к системным файлам и настройкам ограничен, поэтому методов очистки данных на iOS меньше, чем на Android. Однако есть несколько системных настроек, с помощью которых вы можете освободить место на своем устройстве.

Кроме того, регулярная очистка памяти вашего устройства iOS поможет улучшить его производительность и долговечность. Не забывайте также регулярно обновлять операционную систему и приложения, следить за доступным объемом памяти и удалять ненужные файлы и неиспользуемые приложения.