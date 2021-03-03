В Роскачестве назвали лучшие беспроводные наушники 2021 года

Роскачество провело новое исследование беспроводных наушников и назвала лучшие.

В этот раз специалисты выбрали модели 2021 года, и на основе сложных тестов назвали лучшие.

В тестах приняли участие 14 новых моделей. Среди них лучшими оказались Apple AirPods Max, у которых оказалось самое качественное активное шумоподавление среди других представленных на тестах.

Также эти наушники поразили специалистов автономной работой – 22 часа. Но стоит напомнить, что на российском рынке эти наушники стоят 62 990 рублей, и несмотря на такую цену на старте продаж они были в дефиците.



Среди наушников до 10 тыс. рублей лидером рейтинга оказались Belkin Soundform True Wireless Earbuds. На российском рынке они стоят 7 490 рублей, и по мнению экспертов Роскачества, они являются недорогой альтернативой AirPods Max.

Среди самых дешевых наушников лучшими были признаны Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S, которые стоят 1990 рублей.