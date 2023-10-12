В Роскачестве назвали лучшие Android-приложения для определения номера телефона

Существуют приложения, которые помогут вам не пропустить важный звонок и избавиться от назойливой рекламы и телефонного спама. Они предоставляют различные функции, такие как определение номеров, блокировка нежелательных контактов и создание черных списков. О лучших Android-приложениях для определения номера телефона рассказали специалисты Роскачества.

Одним из таких приложений является «Яндекс» с Алисой. В его настройках можно активировать функцию определителя номера. База приложения включает около 5 миллионов организаций и постоянно обновляется. Вы также можете создавать фильтры для блокировки и добавлять нежелательные контакты в черный список. Однако, приложение не всегда может определить звонки от частных лиц, и иногда статус звонящего можно узнать только после окончания звонка.

Еще одним приложением является «Антиспам: Kaspersky Who Calls». Оно предоставляет информацию о звонящем и позволяет блокировать подозрительные номера. Пользователи также могут добавлять номера спамеров и мошенников в базу данных. Однако после некоторых обновлений приложение иногда пропускает сомнительные звонки с уже помеченных как спам номеров.

«Truecaller Определитель номера» определяет звонки с неизвестных номеров с помощью идентификатора вызывающего абонента в России. Оно также может блокировать навязчивые звонки и СМС. Однако для определения номера приложение должно быть запущено, что может потреблять дополнительную энергию батареи. Без подписки в приложении может быть много рекламы.

Приложение «Getcontact» заявляет о блокировке как минимум 2 миллиардов нежелательных вызовов в год. Вы можете добавлять нежелательные номера в базу данных для будущего блокирования. Однако некоторые пользователи отмечают, что после подписки отменить ее становится невозможно.

«NumBuster. Определитель номеров» предоставляет информацию о звонящем и позволяет узнать, как вас записали у других людей. Однако некоторые пользователи сталкиваются с проблемами при отмене подписки на данное приложение.

Если вы ищете простое и бесплатное приложение для блокировки нежелательных звонков, можно воспользоваться «Фильтром звонков». Оно не содержит рекламы и позволяет настроить блокировку всех номеров, кроме контактов, в определенный период времени.

Еще одним простым приложением для блокировки нежелательных звонков является «Не звони мне». Оно позволяет блокировать входящие звонки на основе базы сообщества или вашего личного черного списка. Вы также можете создавать белые списки. Для определения номера при звонке приложение должно быть запущено автоматически.

Важно отметить, что хотя эти приложения могут помочь вам избавиться от нежелательных звонков и рекламы, они не всегда способны защитить от всех видов телефонных звонков и рекламы. Они могут быть неэффективными против спама, поскольку спамеры постоянно изменяют свои номера и методы. Также некоторые приложения могут потреблять ресурсы вашего устройства и повышать энергопотребление батареи.

Всегда будьте осторожны при предоставлении своих персональных данных и не отвечайте на подозрительные звонки или сообщения. Если вы получаете нежелательные звонки или сталкиваетесь с телефонным спамом, лучше сообщить об этом своему оператору связи, чтобы они могли принять меры по блокировке таких номеров на своем уровне.

Также можно рассмотреть возможность установки специализированных приложений для блокировки спама и нежелательных звонков, предоставляемых вашим оператором связи. Некоторые операторы предлагают свои собственные приложения или услуги для борьбы с телефонным спамом.

Независимо от использования приложений, рекомендуется оставаться бдительными и не сообщать личную информацию или финансовые данные незнакомым и недоверенным источникам.