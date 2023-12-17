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В Роскачестве нашли 10 шагов для подготовки нового смартфона к работе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 264 Опубликовано

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества делятся советами о том, как подготовить новый смартфон к работе всего за 15 минут. Важно осмотреть корпус телефона и убедиться в наличии всех аксессуаров. Также следует полностью зарядить устройство.

Эксперты предупреждают о риске доверять свое устройство консультантам, так как они могут установить ненужные программы за деньги. Рекомендуется самостоятельно определить, какие приложения нужны, и установить их самостоятельно.

Также стоит удалить ненужные приложения и настроить учетную запись, чтобы синхронизировать информацию с облачными сервисами. Рекомендуется использовать надежный пароль и двухфакторную аутентификацию для новой учетной записи.

После подключения к Wi-Fi следует проверить наличие обновлений. В настройках безопасности можно установить вход по биометрическим данным или PIN-коду. Также рекомендуется настроить резервное копирование и отключить ненужные пуш-уведомления.

Эксперты советуют минимизировать доступ браузера к адресной книге или микрофону и ограничить использование геолокации. Осознанное потребление контента и контроль за разрешениями приложений помогут защитить устройство от программ-шпионов.

Наконец, рекомендуется использовать подходящий чехол из прочного материала, который защитит телефон от повреждений и обеспечит комфортное удерживание в руке.

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