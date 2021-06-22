Высокая летняя температура воздуха и прямые солнечные лучи могут вывести любую современную электронику из строя. Особенно опасно вести зарядку гаджета, если на него попадают прямые солнечные лучи.

Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко журналистам радио Sputnik рассказал, чем опасно заряжать смартфон под палящим солнцем.

Устройство во время зарядки очень сильно нагревается, и этот эффект усиливается если на него попадают солнечные лучи.

При высоких температурах пластик блока питания или обмотка кабеля может размягчиться и потерять свою изоляцию, а это в свою очередь может привести к короткому замыканию. Также высокая температура может вывести из строя сам смартфон или планшет.

При этом, если перегрев аппарата все-таки произошел, ему нужно дать остыть естественным путем.

Не стоит ему делать резкий перепад температуры с целью охлаждения, ведь в устройстве может образоваться конденсат.