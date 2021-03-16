В Rockstar воспользуются советом энтузиаста по сокращению загрузок в GTA Online на PC

Недавно фанат игры GTA Online и по совместительству энтузиаст задался вопросом почему игра загружается так долго (иногда более 10 минут)?

Любопытство привело пользователя к интересному выводу.

Причина долгой загрузки оказалась в отсутствии оптимизации для ПК. Напомним, что актуальная GTA Online основана на GTA V.

Игра вышла 17 сентября 2013 года для консоли Xbox 360, спустя чуть больше год на Xbox One, а в апреле 2015 года свет увидела PC версия легендарной серии «Угонщика авто».

Не исключено, что игра изначально не имела необходимых изменений для настольных компьютеров и ноутбуков, но по утверждениям энтузиаста, проблему с долгой загрузкой можно решить за день и для этого не нужно задействовать целый отдел, так как будет достаточно всего одного специалиста.

Спустя две недели представители студии Rockstar подтвердили выводы расследования геймера-энтузиаста. Также они заявили, что необходимые изменения уже внесены и увидят свет с ближайшим обновлением.