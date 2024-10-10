В РФ завершилась сборка части оборудования для термоядерного реактора

Институт ядерной физики СО РАН, участвующий в международном проекте ИТЭР по созданию термоядерного реактора, завершил сборку части оборудования для измерения плазмы.

Полная поставка оборудования ожидается после 2028 года, сообщил советник дирекции ИЯФ СО РАН Александр Бурдаков, пишет ТАСС.

Главная цель проекта ИТЭР — показать, что термоядерная энергия может использоваться в промышленности. Этот проект сравним по масштабам с Большим адронным коллайдером и Международной космической станцией. ИЯФ занимается созданием ключевого оборудования — порт-плагов, которые защищают реактор от радиации и обеспечивают доступ для изучения плазмы.

Некоторые компоненты уже готовы, включая коллиматор и деверторный монитор нейтронного потока, которые необходимы для измерения параметров плазмы. Полная сборка порт-плагов планируется завершить после 2028 года.

Порт-плаг весит 50 тонн и оснащен сложным диагностическим оборудованием для исследования плазмы. Коллиматор был разработан совместно с Физико-техническим институтом им. Иоффе, где также создается анализатор для измерения энергетического спектра атомов.