«Ъ»: в РФ запустят фирменные магазины китайских брендов техники Tecno и Realme

Планы китайских производителей Tecno и Realme открыть фирменные магазины в России в 2024 году могут помочь им в продвижении своих брендов и увеличении доверия потребителей.

Представители Tecno заявили, что открытие собственных магазинов позволит им представить полный ассортимент продуктов и продемонстрировать клиентам всю экосистему бренда.

Они считают, что наличие офлайн-присутствия повышает доверие и лояльность аудитории, пишет Коммерсантъ.

Realme также проявил интерес к развитию фирменных магазинов в России, но не дал комментариев по этому поводу. Для Realme открытие бренд-шопов скорее рассматривается как маркетинговый инструмент, способствующий продвижению бренда, чем как средство прямых продаж.

Некоторые крупные китайские бренды, такие как Xiaomi, Samsung и Huawei, уже имеют свои фирменные магазины в России.

Отмечается, что количество магазинов электроники в России сократилось из-за снижения трафика в торговых центрах и роста онлайн-продаж. Однако мобильные ритейлеры могут занять мелкие лоты или заменить других конкурентов в торговых центрах.

По данным МТС, продажи смартфонов в России в третьем квартале 2023 года выросли по сравнению с прошлым годом. Tecno занял второе место по объему продаж в штуках, а Realme сократил свою долю как в штуках, так и в деньгах.