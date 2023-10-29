В РФ запустят бесплатный национальный супер-антивирус

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать супер-антивирусную программу под названием «Мультисканер», которая будет бесплатной для всех российских пользователей. Эта программа будет интегрирована в портал «Госуслуги» и будет предназначена для защиты от вредоносного программного обеспечения.

Основной задачей «Мультисканера» будет проверка высоконагруженного трафика на наличие вредоносного ПО. Пользователям не потребуется платить за использование этой программы или устанавливать дополнительные приложения.

По плану, в 2023 году будет запущен работающий макет «Мультисканера», а уже в следующем году будут доступны его новые функции. Полная мощность «Мультисканера» в качестве национальной защиты от вредоносного ПО будет достигнута только в 2025 году.

Эта инициатива находится на стадии проекта, и подробности о программе и ее функциональности пока не раскрыты. Однако, создание такого супер-антивируса может значительно повысить уровень защиты российских пользователей от вредоносного ПО.