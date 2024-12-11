В РФ запустили тестовый проект по продаже алкоголя на Wildberries, но есть нюансы

Объединенная компания Wildberries и Russ запускает тестовую модель продаж алкоголя по схеме Click&Collect. Первым партнером станет сеть супермаркетов «ВинЛаб», передает РБК.

Услуга будет доступна в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, а позже подключится более ста торговых точек.

Чтобы заказать алкоголь, пользователи должны выбрать товары на сайте Wildberries, отправить их в корзину и выбрать магазин «ВинЛаб» для самовывоза. Заказ будет собран в течение часа, а оплата производится в магазине при получении.

Заказы будут храниться в магазине в течение 4 дней. Функция самовывоза доступна в обновленном мобильном приложении Wildberries.

Пользователи должны подтвердить, что им исполнилось 18 лет, чтобы просмотреть товары из категории «Алкогольные напитки». При оформлении заказа необходимо будет предъявить документ, подтверждающий совершеннолетие.

В компании планируют расширить эту модель продаж на другие категории товаров. В 2023 году мировой рынок онлайн-продажи алкоголя составил 56,7 миллиарда долларов, с прогнозом на 2024 год в 65 миллиардов долларов.

В России онлайн-продажа алкоголя пока запрещена, однако обсуждаются перспективы ее легализации. Эксперты предполагают, что запуск онлайн-продаж может состояться не ранее 2025 года.