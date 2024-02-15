В РФ запустили снижение цены на Apple iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro стали продавать в России за 100 тысяч рублей

Популярный флагман Apple iPhone 15 Pro подешевел в российских магазинах на 23% — до 115 тысяч рублей, а иногда и ниже психологической отметки в 100 тысяч рублей, пишет Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на агрегаторы цен.

С начала продаж осенью 2023 года эту модель продавали в среднем за 150-170 тысяч рублей. На ряде площадок, таких как «Яндекс.Маркет», сейчас iPhone 15 Pro можно найти уже по 103 тысячи рублей после скидки.

В США флагман Apple все еще стоит официально от $999 (около 91,3 тысячи рублей). Купить его дешевле можно только благодаря акциям определенных ритейлеров.

Напомним iPhone 15 Pro получил титановый корпус, чип A17 Pro и USB Type-C.