Главная » Новости

В РФ запустили снижение цены на Apple iPhone 15 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

iPhone 15 Pro стали продавать в России за 100 тысяч рублей

Популярный флагман Apple iPhone 15 Pro подешевел в российских магазинах на 23% — до 115 тысяч рублей, а иногда и ниже психологической отметки в 100 тысяч рублей, пишет Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на агрегаторы цен.

С начала продаж осенью 2023 года эту модель продавали в среднем за 150-170 тысяч рублей. На ряде площадок, таких как «Яндекс.Маркет», сейчас iPhone 15 Pro можно найти уже по 103 тысячи рублей после скидки.

В США флагман Apple все еще стоит официально от $999 (около 91,3 тысячи рублей). Купить его дешевле можно только благодаря акциям определенных ритейлеров.

Напомним iPhone 15 Pro получил титановый корпус, чип A17 Pro и USB Type-C.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.