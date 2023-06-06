Главная » Новости

В РФ запустили продажу роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 и R2 Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

В России роботы-пылесосы уже давно не являются чем-то необычным, сейчас таких домашних помощников выпускает много фирм, среди них и отечественные.

Honor пополнила российский рынок роботов-пылесосов моделями Choice Robot Cleaner R2 и R2 Plus. Эти новинки получили двигатели повышенной мощности и лидар, который расширяет возможности пылесоса.

Choice Robot Cleaner R2 Plus от базовой версии отличается станцией для самоочистки с мешками объёмом 4 литра.

Заявленная мощность всасывания R2 и R2 Plus составляет 2700 Па, на одном заряде новинки могут проработать до 100 минут, а этого хватит для уборки большой квартиры.

Причем роботы от Honor способны возобновлять свою работу после подзарядки, если при первом запуске уборка была не окончена.

В РФ запустили продажу роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 и R2 Plus

В фирменном приложении для Choice Robot Cleaner можно настроить расписание уборки, выделить зоны, которые не стоит убирать, а также отслеживать состояние робота-пылесоса.
Honor Choice Robot Cleaner R2 и R2 Plus уже можно заказать по цене 20 999 рублей и 26 999 рублей соответственно, первые покупатели могут приобрести российские новинки со скидкой до 3000 рублей.

Honor Honor Choice Robot Cleaner R2
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.