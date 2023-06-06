В РФ запустили продажу роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 и R2 Plus

В России роботы-пылесосы уже давно не являются чем-то необычным, сейчас таких домашних помощников выпускает много фирм, среди них и отечественные.

Honor пополнила российский рынок роботов-пылесосов моделями Choice Robot Cleaner R2 и R2 Plus. Эти новинки получили двигатели повышенной мощности и лидар, который расширяет возможности пылесоса.

Choice Robot Cleaner R2 Plus от базовой версии отличается станцией для самоочистки с мешками объёмом 4 литра.

Заявленная мощность всасывания R2 и R2 Plus составляет 2700 Па, на одном заряде новинки могут проработать до 100 минут, а этого хватит для уборки большой квартиры.

Причем роботы от Honor способны возобновлять свою работу после подзарядки, если при первом запуске уборка была не окончена.

В фирменном приложении для Choice Robot Cleaner можно настроить расписание уборки, выделить зоны, которые не стоит убирать, а также отслеживать состояние робота-пылесоса.

Honor Choice Robot Cleaner R2 и R2 Plus уже можно заказать по цене 20 999 рублей и 26 999 рублей соответственно, первые покупатели могут приобрести российские новинки со скидкой до 3000 рублей.