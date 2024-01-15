В РФ запустили продажи смартфона Tecno Spark 20 Pro по цене от 17 тыс. рублей

Tecno объявила о старте продаж нового смартфона Spark 20 Pro на российском рынке, а первым покупателям обещаны скидки.

Модель предлагают россиянам в двух конфигурациях с объемом памяти 8/256 и 12/256 ГБ. Стоимость этих версий составляет 16 990 и 17 990 рублей соответственно.

Tecno Spark 20 Pro отличается наличием 108-мегапиксельной камеры, а работает он на базе процессоре MediaTek Helio G99. Звук воспроизводится через двойные стереодинамики с поддержкой технологии DTS и аудио Hi-Res. Благодаря этому, звук в смартфоне звучит на 400% громче по сравнению с предыдущей моделью серии Spark.

В смартфоне также стоит отметить наличие режима двойного видео, позволяющий одновременно использовать основную и фронтальную камеры для записи видео. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и расположена в отдельном вырезе в верхней части экрана.

Емкость аккумулятора Tecno Spark 20 Pro составляет 5000 мАч, а поддержка быстрой зарядки с мощностью 33 Вт позволяет быстро заряжать устройство.

Экран смартфона имеет диагональ 6,8 дюйма и обладает частотой обновления изображения 120 Гц. Кроме того, в смартфоне реализован умный виджет Dynamic Port, который находится в области фронтальной камеры и предупреждает пользователя о входящих вызовах, разблокировке по лицу или подключении зарядки.

Корпус смартфона Tecno Spark 20 Pro имеет пластиковое покрытие, но в продаже будет и версия с экокожей.