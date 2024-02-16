В РФ запустили продажи смартфона Huawei nova Y72 по цене 14 тыс. рублей

HUAWEI представила свою новую модель смартфона — HUAWEI nova Y72. Смартфон оснащен безрамочным экраном HUAWEI FullView диагональю 6,75 дюйма, который занимает 90,26% полезной площади благодаря узким рамкам.

Дизайн HUAWEI nova Y72 унаследован от предыдущих поколений серии Y и отличается матовой задней крышкой с олеофобным покрытием.

Одной из ключевых особенностей HUAWEI nova Y72 является настраиваемая кнопка Х на боковой панели, которая позволяет быстро открывать нужные приложения в удобном меню быстрого доступа. Кнопка X также позволяет запускать камеру устройства, использовать транспортные и платежные сервисы, фонарик и другие функции.

В камерном модуле HUAWEI nova Y72 установлены два датчика — основная сенсорная камера разрешением 50 Мп и макрообъектив 2 Мп.

Основная камера имеет диафрагму f/1.8. Кроме этого, смартфон поддерживает объединение 4 пикселей в 1, что позволяет улучшить качество изображений, сохранить детали и расширить диапазон.

Фронтальная камера разрешением 8 Мп также обеспечивает хорошую передачу света и поддерживает функцию «украшения» на основе алгоритмов ИИ.

HUAWEI nova Y72 оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для хранения файлов. Емкость аккумулятора составляет 6 000 мАч, что обеспечивает длительное время работы.

Смартфон может работать до 31 часа в режиме воспроизведения видео, до 80 часов в режиме воспроизведения музыки, до 30 часов в режиме непрерывных вызовов по сети 4G и до 25 часов в режиме просмотра веб-страниц. Кроме того, HUAWEI nova Y72 поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

Стоимость HUAWEI nova Y72 на старте продаж составит 13 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.