В РФ запустили продажи самых дешевых смартфонов Samsung Galaxy A05 и A05s

В России уже начались продажи двух бюджетных смартфонов Samsung Galaxy A05 и A05s, которые были представлены в конце сентября. Эти модели являются самыми доступными в серии A. Они оба оснащены 6,7-дюймовыми IPS-экранами с частотой 90 Гц и основной камерой разрешением 50 Мп. Кроме того, смартфоны имеют батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки 25 Вт, NFC-модуль и 3,5-мм разъем.

Galaxy A05s отличается от A05 дополнительной камерой, более четким разрешением экрана, более мощным чипом Snapdragon 680 и боковым сканером отпечатков пальцев. Цена на модель A05s выше на 3500 рублей по сравнению с A05. Подробные характеристики можно узнать на сайте Hi-Tech Mail.ru.

Сеть магазинов DNS уже начала продажи этих бюджетных смартфонов. Вот цены на них:

Galaxy A05 (4+64 ГБ) — 10 999 рублей

Galaxy A05 (4+128 ГБ) — 12 999 рублей

Galaxy A05s (4+64 ГБ) — 14 499 рублей

Galaxy A05s (4+128 ГБ) — 16 499 рублей

На официальном сайте Samsung в России представлена только модель Galaxy A05, но стоимость и места ее приобретения не указаны.

Также смартфоны можно купить на маркетплейсах, но их цены варьируются от 13 до 20 тысяч рублей и пока нестабильны, пишет hi-tech.mail.ru.