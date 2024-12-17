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В РФ запустили платежи без терминалов через смартфоны с NFC

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Сервис Yclients, входящий в VK, представил новую функцию, позволяющую компаниям проводить платежи через смартфоны, отказываясь от банковских терминалов.

Теперь пользователи могут оплачивать услуги, просто приложив банковскую карту или телефон к устройству на базе Android с установленным приложением Yclients. Данные о платежах будут защищены.

Эта функция доступна для устройств с NFC и разработана совместно с платформой 2can.

Генеральный директор Yclients Игорь Бронин отметил, что это поможет малым предприятиям сэкономить на обслуживании терминалов, которое обходится в 30 тысяч рублей в год. Теперь все необходимые инструменты будут доступны в одном приложении.

Источник: РИА Новости. 

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