В РФ запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые

Пока новая услуга будет доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Возможность заменить старый iPhone на новый дистанционно предоставляет магазин Cstore, а сам проект реализован совместно с сервисом «ДамПродам».

Обменять дистанционно смартфон можно будет на сайте c-store.ru.

Время всей сделки с момента заявки составит около 90 минут. Пользователю на сайте предлагают воспользоваться онлайн-калькулятором, который автоматически определит стоимость старого устройства.

Если клиента все устраивает, то ему дают возможность вызвать специалиста, который еще раз оценит смартфон и примет его.

Затем пользователю дадут электронный сертификат для покупки новой техники. Для обмена подойдут все модели iPhone и iPad, а в дальнейшем список пополнится и другими устройствами Apple.