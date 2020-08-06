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В РФ запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые

06.08.2020 10:44

Пока новая услуга будет доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Возможность заменить старый iPhone на новый дистанционно предоставляет магазин Cstore, а сам проект реализован совместно с сервисом «ДамПродам».

Обменять дистанционно смартфон можно будет на сайте c-store.ru.

Время всей сделки с момента заявки составит около 90 минут. Пользователю на сайте предлагают воспользоваться онлайн-калькулятором, который автоматически определит стоимость старого устройства.

Если клиента все устраивает, то ему дают возможность вызвать специалиста, который еще раз оценит смартфон и примет его.

Затем пользователю дадут электронный сертификат для покупки новой техники. Для обмена подойдут все модели iPhone и iPad, а в дальнейшем список пополнится и другими устройствами Apple.

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