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В РФ запустили беспилотный гибрид вертолета и самолета для перевозок

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Российские исследователи представили уникальный гибрид вертолета и реактивного самолета под названием «Вариоплан».

Этот беспилотный летательный аппарат сочетает в себе характеристики обоих видов транспорта и может использоваться для перевозки пассажиров и грузов, в том числе в городской черте.

«Вариоплан» отличается высокой скоростью и дальностью полета, а его конфигурация может изменяться в зависимости от режима работы — от квадрокоптера во время взлета до крылатой ракеты в крейсерском режиме.

Устройство имеет уникальный дизайн, который позволяет убирать подъемные роторы во время полета и использовать консоли крыльев как посадочные устройства.

«Вариоплан» рассчитан на взлетную массу в 1 тонну и может достигать скорости более 700 км/ч с дальностью полета более 1000 километров. Проект был проверен специалистами и получил положительные оценки в области авиации.

Источник: РИА Новости. 

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