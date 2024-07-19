Главная » Новости

В РФ запускают платформу мониторинга качества медицинской помощи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В Российской Федерации осенью будет представлена новая платформа для мониторинга качества медицинской помощи.

Это программное обеспечение с виртуальным помощником (чат-ботом), разработанное специалистами Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Как пишет ТАСС, запустить платформу намерены к ноябрю 2024 года.

Платформа предназначена для руководителей медицинских организаций и специалистов, которые занимаются формированием и организацией системы качества и безопасности в медицине.

Она предлагает виртуального помощника в виде чат-бота, который поможет контролировать и улучшать качество медицинской деятельности.

Руководитель проекта, Игорь Шмелев, отметил, что внедрение этой платформы в повседневную практику позволит предотвратить около половины случаев причинения вреда пациентам.

Платформа предлагает корректирующие меры, которые помогут уменьшить риск повторения инцидента путем расследования системных сбоев и факторов, препятствующих достижению наилучших результатов медицинским персоналом.

Основные возможности платформы включают оценку правовых рисков, формирование плана улучшений, а также предоставление корректирующих мер и соответствующей документации.

В настоящее время контроль качества в медицине проводится в ручном режиме, и отсутствует комплексное программное решение. Разработанный первый модуль проекта включает в себя систему регистрации отзывов, претензий и нежелательных событий.

В ближайшее время будет разработано мобильное приложение для проведения внутренних проверок, а запуск тестирования всей платформы запланирован к ноябрю 2024 года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.