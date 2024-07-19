В РФ запускают платформу мониторинга качества медицинской помощи

В Российской Федерации осенью будет представлена новая платформа для мониторинга качества медицинской помощи.

Это программное обеспечение с виртуальным помощником (чат-ботом), разработанное специалистами Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Как пишет ТАСС, запустить платформу намерены к ноябрю 2024 года.

Платформа предназначена для руководителей медицинских организаций и специалистов, которые занимаются формированием и организацией системы качества и безопасности в медицине.

Она предлагает виртуального помощника в виде чат-бота, который поможет контролировать и улучшать качество медицинской деятельности.

Руководитель проекта, Игорь Шмелев, отметил, что внедрение этой платформы в повседневную практику позволит предотвратить около половины случаев причинения вреда пациентам.

Платформа предлагает корректирующие меры, которые помогут уменьшить риск повторения инцидента путем расследования системных сбоев и факторов, препятствующих достижению наилучших результатов медицинским персоналом.

Основные возможности платформы включают оценку правовых рисков, формирование плана улучшений, а также предоставление корректирующих мер и соответствующей документации.

В настоящее время контроль качества в медицине проводится в ручном режиме, и отсутствует комплексное программное решение. Разработанный первый модуль проекта включает в себя систему регистрации отзывов, претензий и нежелательных событий.

В ближайшее время будет разработано мобильное приложение для проведения внутренних проверок, а запуск тестирования всей платформы запланирован к ноябрю 2024 года.