В РФ зафиксировали заметный рост продаж смартфонов за первый квартал этого года

Авито, крупнейшая онлайн-площадка для покупки и продажи товаров в России, сообщает о значительном росте продаж новых мобильных телефонов в первом квартале текущего года.

Количество проданных устройств увеличилось на 31% по сравнению с прошлым годом за тот же период. Оказалось, что приобретение новых смартфонов стало выгоднее, так как их стоимость на платформе снизилась на 5% по сравнению с октябрем-декабрем 2023 года.

Apple заняла лидирующую позицию на рынке продаж смартфонов, с 64% долей от общего числа приобретенных устройств.

Продажи новых iPhone на платформе выросли на 35%. Средняя стоимость нового телефона составила 62 400 рублей, а за б/у устройства покупатели отдавали в среднем 29 200 рублей.

На втором месте оказалась Samsung, с долей продаж в 11%. Средняя цена нового смартфона Samsung на Авито составила 50 600 рублей, а за б/у устройство покупатели платили в среднем 15 900 рублей.

Xiaomi замыкает тройку лидеров, с долей продаж в 10%. Средняя стоимость нового смартфона этой марки составила 23 800 рублей, а за б/у устройство покупатели платили в среднем 8 500 рублей.

Китайские бренды также продолжают укреплять свою позицию на российском рынке. Продажи новых смартфонов OnePlus выросли на 53%, а устройства TECNO стали покупать в два раза чаще.

Самые доступные новые смартфоны можно было приобрести во Владивостоке по средней цене 40 800 рублей за устройство.

Таким образом, российский рынок смартфонов продолжает демонстрировать динамичный рост, снижение цен на iPhone и активное участие китайских брендов стимулируют потребителей к обновлению своих мобильных устройств.