В РФ зафиксировали рост зарубежного интернет-трафика и нашли этому объяснение

Операторы отметили, что объем интернет-трафика из-за границы в России увеличился с начала 2022 года.

Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, российские пользователи стали активно использовать VPN-сервисы и хостинговые площадки, чтобы обойти ограничения и получить доступ к заблокированным ресурсам.

Такой трафик формально проходит через зарубежные узлы связи. Во-вторых, трафик DDoS-атак, который часто начинается в других странах, также влияет на объем зарубежного трафика.

В-третьих, популярность мессенджера Telegram и рост его использования приводят к увеличению трафика, который идет из Европы в Россию.

Кроме того, появились сервисы, созданные русскоязычными разработчиками для российской экономики, такие как хранилища файлов и пиратские кинотеатры, которые также вносят свой вклад в рост зарубежного трафика.

Также стоит отметить, что объем трафика из-за границы на российских серверах Google Global Cache, который ранее использовался для быстрой загрузки контента, уменьшился из-за разделения новых серверов Google.

В результате в общем интернет-трафикев России доля зарубежного составляет более 20%, и можно предположить, что эта доля будет расти.

Источник: РБК.