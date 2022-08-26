Главная » Новости

В РФ вышел смартфон Oppo A96 с 50-Мп камерой и чипом Snapdragon 680 за 22 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Oppo для российского рынка представила недорогой смартфон Oppo A96, который создан на платформе от Qualcomm и в получил  защиту от воды и пыли по стандарту IPX4.

В основе Oppo A96 лежит однокристальная восьмиядерная платформа Snapdragon 680 с графическим ускорителем Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE.

Процессор дополнен 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Экран в устройстве 6,59-дюймовый с разрешением 2412х1080 точек и максимальной частотой обновления 90 Гц.

В РФ вышел смартфон Oppo A96 с 50-Мп камерой и чипом Snapdragon 680 за 22 тыс. рублей

Максимальная яркость дисплея 600 кд/м2. В верхнем левом углу находится врезанная фронтальная камера с фотодатчиком на 16 Мп.

На тыльной стороне расположился блок с матрицами на 50 и 2 Мп. Питание смартфона обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Также в Oppo A96 есть 3,5-мм разъем для наушников и NFC. В РФ новинку будут продавать по цене 22 тыс. рублей.

Oppo Oppo A96
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.