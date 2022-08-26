В РФ вышел смартфон Oppo A96 с 50-Мп камерой и чипом Snapdragon 680 за 22 тыс. рублей

Oppo для российского рынка представила недорогой смартфон Oppo A96, который создан на платформе от Qualcomm и в получил защиту от воды и пыли по стандарту IPX4.

В основе Oppo A96 лежит однокристальная восьмиядерная платформа Snapdragon 680 с графическим ускорителем Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE.

Процессор дополнен 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Экран в устройстве 6,59-дюймовый с разрешением 2412х1080 точек и максимальной частотой обновления 90 Гц.

Максимальная яркость дисплея 600 кд/м2. В верхнем левом углу находится врезанная фронтальная камера с фотодатчиком на 16 Мп.

На тыльной стороне расположился блок с матрицами на 50 и 2 Мп. Питание смартфона обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Также в Oppo A96 есть 3,5-мм разъем для наушников и NFC. В РФ новинку будут продавать по цене 22 тыс. рублей.