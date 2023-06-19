В РФ в продаже появятся вдохновленные дизайном люксовых автомобилей модели iPhone 15

Caviar по своей традиции не дожидается официальной презентации новых iPhone.

Компания Caviar уже начала создавать коллекцию для серии iPhone 15. Новые дизайнерские решения получили название Vision.

При разработке серии Vision дизайнеры вдохновлялись концептами автомобилей премиальных марок Mercedes, Porsche, Lamborghini и BMW.

Помимо особой внешности для смартфонов коллекции Vision была еще разработана специальная упаковка, которая выполнена в виде автомобильного колеса, причем у неё есть собственная цветная подсветка.

Сейчас на iPhone 15 коллекции Vision только принимают заказы, минимальная стоимость устройства составит 399 000 рублей. Каждая модель серии выйдет ограниченным тиражом – 99 штук.