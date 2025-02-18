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В РФ уже выявили более 114 тыс. смартфонов с банковским вредоносом NFCGate

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В России мошенники с использованием вредоносного ПО NFCGate похитили около 150 миллионов рублей у пользователей. Средний ущерб от одной атаки увеличился до 200 тысяч рублей.

NFCGate маскируется под приложения банков, госструктур и антивирусов и может перехватывать данные банковских карт через NFC. На данный момент зафиксировано не менее 114 тысяч скомпрометированных Android-устройств.

С начала декабря активность мошенников возросла: подтверждено около 400 атак на клиентов банков. Злоумышленники используют разные способы для установки вредоносного ПО, включая фишинг и трояны удаленного доступа.

Хотя установка NFCGate не сразу дает доступ к банковской информации, новая версия программы может скрытно перехватывать СМС. Эксперты предупреждают о растущей угрозе киберпреступлений.

Источник: РБК. 

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