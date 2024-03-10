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В РФ уже продали почти 800 смартфонов и 100 планшетов на базе отечественной ОС «Аврора»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 91 Опубликовано

Компания Fplus сообщает, что за четыре месяца с начала продаж в России было продано около 800 смартфонов и более 100 планшетов под управлением операционной системы «Аврора», пишет издание CNews.

Новые устройства, планшет Fplus Life Tab Plus и защищенный смартфон Fplus R570E, поступили в продажу 7 ноября 2023 года. Стоимость смартфона составляет 15 тыс. рублей, а планшета – 17 тыс. рублей.

Общая сумма продаж составила 11,88 млн рублей для смартфонов и 2,25 млн рублей для планшетов. Всего было продано 793 смартфона и 133 планшета.

Устройства Fplus на операционной системе «Аврора» покупаются не только компаниями и государственными служащими, но и обычными потребителями. Среди первых покупателей таких устройств оказался замглавы Минцифры РФ Евгений Филатов.

 

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