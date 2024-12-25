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В РФ уже 7 процентов организаций применяют в работе искусственный интеллект

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На заседании Совета по данным при Федеральной службе по труду и занятости обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

Представленное исследование Центра подготовки руководителей РАНХиГС показало, что генеративный ИИ, который создает уникальные изображения, аудио и текст, может значительно повлиять на экономику России к 2030 году.

По словам руководителя исследования Петра Отоцкого, генеративный ИИ не заменяет людей, а дополняет их, ускоряя выполнение работы на 15% в таких областях, как ИТ-разработка, аналитика и обучение. Это может повысить производительность труда, особенно для специалистов, работающих с данными и текстами.

Председатель Совета по данным Денис Васильев сообщил, что среди опрошенных 1700 организаций 7% уже используют генеративный ИИ, а 35% готовы рассмотреть его внедрение в будущем.

В 15% компаний сотрудники самостоятельно используют чат-ботов для рабочих задач. Отоцкий подчеркнул, что в России есть все условия для быстрого распространения генеративного ИИ, если развивать культуру его применения.

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