В РФ только на 30% устройств установлены отечественные сертификаты безопасности сайтов

Большинство россиян до сих пор используют TSL-сертификаты из неизвестных источников, об этом было сказано на сессии ПМЭФ-2023.

Руководитель отдела «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев в Петербурге на ПМЭФ-2023 заявил, что только 30 процентов россиян перешли на отечественные TLS-сертификаты безопасности.

Остальные до сих пор используют сертификаты от неизвестных источников. Белевцев отметил, что это является проблемой, так как пользователи используют ненадежные сертификаты, которые необходимы для шифрования соединения между сайтом и пользователем.

В любой момент ненадежные сертификаты могут быть отозваны иностранными компаниями, и тогда все данные будут проходить по открытым каналам без шифрования, а это приведет к потере данных россиян.

Чтобы этого избежать пользователям необходимо установить TSL-сертификаты, выпущенных российским Национальным удостоверяющим центром.