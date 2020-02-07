В РФ стартуют продажи Huawei Mate 30 Pro и лавандового Huawei P30 Pro

Сегодня (7 февраля) в России стартовали продажи смартфона Huawei Mate 30 Pro. Ранее этот аппарат предлагала только по предзаказу.

В розничных магазинах флагманский смартфон можно купить по рекомендованной розничной цене 69 990 рублей.

Напомним, Huawei Mate 30 Pro предлагается без фирменных сервисов Google, а вместо них китайский производитель установил альтернативные сервисы.



Также сегодня в России для покупки стал доступен Huawei P30 Pro со слегка изменённой задней панелью, которая к тому же получила особый лавандовый цвет. Стоимость нового варианта Huawei P30 Pro составляет 59 990 рублей.

Напомним, в P30 Pro установлен процессор Kirin 980, дисплей с подэкранным сканером отпечатка пальца и 40 Мп основная камера.