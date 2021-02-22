В РФ стартовали продажи ультрабюджетного Samsung Galaxy A02 с АКБ на 5000 мАч

Новый смартфон предлагается для покупки на российском рынке по цене 8 990 рублей.

За эти деньги компания предлагает аппарат с 6,5-дюймовым экраном. Его разрешение составляет HD+, а соотношение сторон 20:9.

Сканера отпечатков пальцев, а также модуля NFC в новинке нет. Работает Samsung Galaxy A02 на базе процессора MediaTek MT6739, который дополняет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

При этом в смартфоне предлагают аккумулятор на 5 000 мАч с комплектной зарядкой на 7,75 Вт.

Что касается камер, то основная имеет модули на 13 и 2Мп, а фронтальная получила разрешение 5 Мп.