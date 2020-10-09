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В РФ стартовали продажи нового смартфона Samsung Galaxy S20 FE

09.10.2020 11:38

Новый смартфон на российском рынке оказался даже дешевле, чем в Европе.
В РФ стартовали продажи нового смартфона Samsung Galaxy S20 FE, позиционируемого производителем смартфоном премиум-класса по доступной цене.

На российском рынке новинку оценили в 49 990 рублей за конфигурацию с объёмом памяти 6/128 ГБ.

Цветовая гамма аппарата представлена оранжевым, белым, синим, сиреневым, красным и зелеными вариантами.

В РФ стартовали продажи нового смартфона Samsung Galaxy S20 FE

Напомним, что в смартфоне установлен Super AMOLED экран диагональю 6,5 дюйма. Фронтальная камера в устройстве имеет модуль на 30 Мп, а в основной заявлены датчики на 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп.

Процессор используется Exynos 990, а за автономность отвечает батарея на 4 500 мАч с поддержкой 25-ватной зарядки.

Еще стоит отметить в новом Samsung Galaxy S20 FE защиту по стандарту IP68 и наличие Android 10 с оболочкой One UI.

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