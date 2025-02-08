В РФ стартовали продажи ноутбуков HONOR MagicBook X16 и MagicBook X14

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж обновленных ноутбуков HONOR MagicBook X16 и новой модели MagicBook X14.

Оба устройства предлагают разнообразные конфигурации процессоров и памяти, а также возможность выбора предустановленной операционной системы. Цены начинаются от 54 990 рублей, а с 7 февраля по 17 марта действуют скидки до 17 000 рублей.

HONOR MagicBook X16 (2025) отличается тонким корпусом и легким весом, а его 17,9 мм толщины и 1,68 кг делают его удобным для мобильного использования.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-13420H и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ. Батарея обеспечивает до 9 часов работы, а быстрая зарядка позволяет быстро восполнить заряд.

HONOR MagicBook X14 (2025) стал более доступной моделью с процессором Intel Core i5-12450H. Он также предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, а время автономной работы аналогично – до 9 часов.

Ноутбук поддерживает функции HONOR Device Clone и «Мультиэкран» для удобной работы с несколькими устройствами.

HONOR MagicBook X16 стоит от 59 999 до 109 999 рублей, а MagicBook X14 — от 54 999 до 84 999 рублей.