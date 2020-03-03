В России начались продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.33 EUR/RUB: 73.42 BTC/USD: 8870.7

3 апреля : вторник

ТОП новости

Интервью

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

В России начались продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro

03.03.2020 14:16

Новый Honor View 30 Pro представляет собой глобальную версию смартфона Honor V30 Pro 5G.
В России этот аппарат привезли ограниченным тиражом, но ограничения затронут первую партию, а первые покупатели еще смогут получить подарок в виде умных часов Honor MagicWatch 2.

Продажи будут проходить в специальные дни, а это 3, 10 и 17 марта. Купить смартфон предлагают в официальном интернет магазине бренда в России с 11.00.

Продажи будут осуществляться, пока не распродадут всю партию. Honor View 30 Pro предлагают для покупки в черном и синем цвете по цене 36 990 рублей.

Напомним, что в модели установлен 6,57-дюймовый экран, двойная фронтальная камера на 32 Мп, а также тройная основная с главным датчиком на 40 Мп.

Процессор в новинки установлен Kirin 990, а дополняет его 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4 100 мАч с поддержкой 40-ватной зарядки и беспроводной обратной зарядки.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги