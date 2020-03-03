В России начались продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro

Новый Honor View 30 Pro представляет собой глобальную версию смартфона Honor V30 Pro 5G.

В России этот аппарат привезли ограниченным тиражом, но ограничения затронут первую партию, а первые покупатели еще смогут получить подарок в виде умных часов Honor MagicWatch 2.

Продажи будут проходить в специальные дни, а это 3, 10 и 17 марта. Купить смартфон предлагают в официальном интернет магазине бренда в России с 11.00.

Продажи будут осуществляться, пока не распродадут всю партию. Honor View 30 Pro предлагают для покупки в черном и синем цвете по цене 36 990 рублей.

Напомним, что в модели установлен 6,57-дюймовый экран, двойная фронтальная камера на 32 Мп, а также тройная основная с главным датчиком на 40 Мп.

Процессор в новинки установлен Kirin 990, а дополняет его 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4 100 мАч с поддержкой 40-ватной зарядки и беспроводной обратной зарядки.