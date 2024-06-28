В РФ создают цифрового двойника серийного убийцы для прогноза новых преступлений

Российские ученые из Московского института электронной техники (МИЭТ) разрабатывают компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая будет предсказывать место и время очередного преступления серийного убийцы.

Для обучения программы используются данные из уже раскрытых уголовных дел, где машина сама находит закономерности и применяет их для создания прогноза. Разработчики собрали информацию по более чем 200 случаям, которые будут использоваться для анализа и обучения нейросети.

Мнение экспертов относительно возможностей такой программы разделилось. Некоторые верят в ее способность предсказывать действия серийных убийц, в то время как другие указывают на то, что преступники действуют различными методами и редко следуют единому алгоритму.

Разработчики программы отмечают, что на предсказание места и времени преступления влияет множество факторов, включая как очевидные, такие как время работы заведений или расписание общественного транспорта, так и скрытые взаимосвязи, которые могут быть незаметны для человека. Например, анализ дат убийств, совершаемых серийным убийцей Андреем Чикатило, показал, что они в 95% случаев совершались в период убывания Луны.

Для создания программы разработчики определили 35 криминалистических признаков, которые будут вводиться в базу данных. В конечном итоге их число может увеличиться.

Кроме предсказания места и времени преступления, программа сможет составлять психологический портрет убийцы, который будет использоваться правоохранительными органами для поиска преступника.

В настоящее время разработчики сосредоточены на анализе данных по преступлениям, совершаемым в Москве и Московской области. В случае успеха программы, планируется ее расширение на другие регионы Российской Федерации.

Источник: Известия.